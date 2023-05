POL-HR: Diebstahl von Kettensägen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.04.2023: Spangenberg Einbruch in Imbisswagen TZ: Mittwoch, 26.04.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 05:19 Uhr Unbekannte sind im oben genannten Zeitraum in einen Imbisswagen in der Melsunger Straße in Spangenberg eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten erst vergeblich die Seitentür des Imbisswagens aufzuhebeln. In der Folge brachen ...

mehr