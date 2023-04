POL-HR: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kleinkind - Folgemeldung - Zeugenaufruf

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.04.2023: Fritzlar Einbruch in Schule - Hoher Sachschaden TZ: Mittwoch, 26.04.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 27.04.2023, 06:00 Uhr Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in mehrere Schulgebäude der Ursulinenschule in der Neustädter Straße in Fritzlar eingebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die unbekannten Täter ...

