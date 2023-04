POL-HR: Einbruch in Schule - Hoher Sachschaden

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.04.2023: Neukrichen Einbruch in die Räumlichkeiten der evangelischen Gemeinschaft Neukirchen TZ: Montag, 24.04.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 25.04.2023, 18:05 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten der evangelischen Gemeinschaft Neukirchen in der Birkenallee in Neukirchen eingebrochen. Die unbekannten Täter ...

mehr