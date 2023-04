POL-HR: Fritzlar-Geismar: Unbekannte Täter stehlen Kabeltrommel

Homberg (ots) - Edermünde-Besse Brand einer Scheune Brandzeit: 21.04.2023, 03:36 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden kam es in einer Scheune/ Werkstatt in der Großenritter Straße zu einem Brand. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei brannte der Dachstuhl der Scheune. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an, da der Brand an verschiedenen Stellen immer wieder aufflackert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

mehr