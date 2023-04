Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher stehlen Bargeld und EC-Karten aus Firmenräumen

Homberg (ots)

Melsungen

Einbruch in Firmenräume eines Gesundheitsunternehmens Tatzeit: 19.04.2023, 16:00 Uhr bis 20.04.2023, 07:50 Uhr Bargeld und EC-Karten stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus Büros eines Gesundheitsunternehmens in der Sandstraße. Die Täter die Eingangstür des Wohn-und Geschäftshauses auf und gelangten in das Treppenhaus. Hier brachen sie eine Zugangstür zu den Büroräumen auf und betraten diese. Aus einem zuvor aufgebrochenen Schrank stahlen sie Bargeld und EC-Karten. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

