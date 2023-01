LPI-EF: Einbruch in Apotheke

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in einen als Camper umgebauten VW Transporter entwendeten Diebe in Erfurt Freizeitzubehör. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch öffneten die Täter auf unbekannte Weise das im Ortsteil Rieth geparkte Fahrzeug. Anschließend entnahmen sie u. a. ein Stand-Up-Paddling-Set und Schuhe im Wert von knapp 700 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

