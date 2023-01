LPI-EF: In Camper eingebrochen

Erfurt (ots) - Großen Schaden verursachten Einbrecher in einem Bürokomplex im Erfurter Ortsteil Kerspleben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstörten sie eine Scheibe und drangen so in das Gebäude ein. Anschließend öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und entwendeten aus den Büros u. a. ein Mobiltelefon, ein Tablet, Bargeld und Fototechnik im Wert von circa 19.000 Euro. Auf ihrem Beutezug verursachten die ...

