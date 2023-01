Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelt so schnell wie erlaubt

Erfurt (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei auf der Erfurter Ostumfahrung eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von mehreren Stunden erwischten die Polizisten über 70 Autofahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten. Vier Autofahrer waren dabei so schnell, dass sie mit Fahrverboten zu rechnen haben. Besonders eilig hatte es eine Audi-Fahrerin aus dem Saale-Orla-Kreis. Sie wurde an der Messstelle mit 200 km/h, also doppelt so schnell wie erlaubt, erwischt. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro sowie zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. (DS)

