LPI-EF: Mit Schleuder auf Autos und Passanten geschossen

Landkreis Sömmerda (ots) - Gleich mehrere Anzeigen kassierte Mittwochabend ein 43-jähriger Autofahrer in Buttstädt. Der Mann war kurz nach 22:00 Uhr mit seinem Ford in der Lohstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Der 43-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich ...

