Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnuppertag beim Inspektionsdienst Erfurt Süd

Erfurt (ots)

Die Inspektionsdienst Erfurt Süd veranstaltet am 27.01.2023 in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Schnuppertag für Personen, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Neben einem Informationsvortrag zur Einstellung und Ausbildung, bekommen alle Interessenten die Möglichkeit, die Polizei hautnah zu erleben. Es findet eine Dienststellenbesichtigung statt. Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick in die Gewahrsamszellen werfen, dem Funksprecher bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und in einem Streifenwagen probesitzen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Landespolizeiinspektion Erfurt unter

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/veranstaltungen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell