Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Selbststeller meldet sich bei der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Am Dienstagabend meldete sich ein 59-jähriger Deutscher bei der Bundespolizei Trier und gab an, per Haftbefehl gesucht zu werden.

Eine Überprüfung anhand des ausgehändigten Personaldokumentes bestätigte seine Aussage - es lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten wegen Betrugs vor. Der ordnungsgemäßen Ladung zum Strafantritt hatte er sich in beiden Fällen nicht gestellt. Der unter Epilepsie leidende Mann wurde nach Feststellung der Hafttauglichkeit in die JVA Wittlich eingeliefert.

