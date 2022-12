Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Lautzenhausen (ots)

Anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen nahm die Bundespolizei am Wochenende drei Flugreisende fest.

In der Nacht zu Samstag einen 36-jährigen Deutschen im Rahmen der Einreisekontrolle aus Marokko. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund mehrerer Steuervergehen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 250.000 Euro vor. Nach Haftvorführung beim zuständigen Amtsgericht Köln wurde er in die JVA Köln eingeliefert.

Abends wurde eine 24-jährige Rumänin zur Einreisekontrolle aus Mazedonien vorstellig. Wegen Ausübens verbotener Prostitution wurde sie vom Amtsgericht Frankfurt in mehreren Fällen zu insgesamt 3.080 Euro Geldstrafe verurteilt. Nach Zahlung der Geldstrafe in bar vor Ort wendete sie eine 64-tägige Haftstrafe ab und blieb auf freiem Fuß.

Am Sonntagmittag einen 32-jährigen Rumänen bei der Einreise aus seinem Heimatland. Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde er mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut gesucht. Der Rumäne blieb auf freiem Fuß, nachdem ein Bekannter die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bei der Polizei in Aschaffenburg einzahlte.

