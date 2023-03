Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Partybesucher von Unbekannten angegriffen

Kirchhundem (ots)

Im Verlauf einer Party wurde ein 20-Jähriger in der Nacht zu Sonntag (12.03.2023) vor der Schützenhalle im Flaper Schulweg von Unbekannten verletzt. Als er gegen 03:12 Uhr die Schützenhalle verließ, wurde er auf dem Vorplatz von hinten zu Fall gebracht. Anschließend schlugen fünf bis sechs Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Täter entfernten sich dann in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Geschädigte wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

