Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses wurde der Polizei am gestrigen Samstagnachmittag gemeldet. Betroffen war ein Anwesen im Gersweilerweg, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung. Dort entwendete er aus einem Tresor einen höheren Geldbetrag. Zeugen, denen im Zeitraum vom 17. bis 22.10. im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |pvd

