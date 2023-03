POL-EL: Bad Bentheim - Unfall auf Autobahn mit drei Fahrzeugen (Korrektur Datum)

Bawinkel (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am 18. Februar zwischen 14 und 21.45 Uhr einen grauen Opel an der Beifahrerseite beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Gewerbegebiet in Bawinkel abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

