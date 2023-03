Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Mittelkanal links zu in Papenburg. Eine 57-Jährige war auf ihrem Pedelec in Richtung der Straße Osterkanal unterwegs. Als die Pedelec-Fahrerin eine vor ihre fahrende 37-Jährige auf einem Lastenrad beabsichtigte zu überholen und Klingelzeichen gab, wich diese nach links aus. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 57-Jährige in den Kanal geriet. Die Fahrerin des Lastenrades entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im später im Stadtgebiet angetroffen werden. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Fahrrädern entstanden Sachschäden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

