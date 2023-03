Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Schüttorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem Sicherheitspersonal, die sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr an der Diskothek INDEX in Schüttorf abspielte. Mehrere Männer stürmten den Eingangsbereich der Diskothek und griffen den Sicherheitsdienst mit unterschiedlichen Gegenständen an. Weiterhin wurden die Eingangstüren mit den mitgebrachten Gegenständen beschädigt. Die Männer flüchteten vermutlich mit mehreren Autos in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen oder den genutzten Fahrzeugen (insbesondere zu Kennzeichen) machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921-3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell