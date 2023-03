Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:35 Uhr in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Opel Corsa war auf der "Landesstraße 48" in Richtung der Straße "Flutmulde" unterwegs. In Höhe der Ampelanlage an der "Große Straße" beabsichtigte die Fahrerin eines VW Tiguan von der "Schöninghsdorfer Straße" kommend nach links auf die "Landesstraße 48" einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, wird insbesondere ein Radfahrer, welcher zu dieser Zeit die Kreuzung passierte, aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

