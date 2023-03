POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 19:47 Uhr in Haren zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten einer Kneipe an der "Emsstraße" und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

