Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrerin verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Freitagabend beabsichtigte ein 57jähriger Mann aus Detmold mit seinem VW-Transporter von der Straße Am Gelskamp in die Klingenbergstraße einzubiegen. Hierbei übersah der Autofahrer eine von rechts kommende Radfahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten Klingenbergstraße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs war. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es zum Sturz der 52jährigen Radfahrerin. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell