POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende

Andernach (ots) - In der Zeit vom 04.05.2023, 18:00 Uhr bis 05.05.2023, 16:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkendes Fahrzeug durch ein davor ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte die Beschädigung durch herausragende Ladung auf dem unfallverursachenden Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise unter 02632/9210 an die Polizei Andernach. Rückfragen bitte an: Rückfragen ...

