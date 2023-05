POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Spay (ots) - Am Samstag 6.5.2023 wurde bei schönstem Radwetter im Zeitraum von 12:45 bis 14:15 Uhr in Spay, in Höhe des Campingplatzes, auf dem dortigen Radweg insgesamt 53 Verkehrskontrollen von Fahrrädern/Pedelecs durchgeführt. Hierbei ging es darum, die Fahrräder auf ihre Vollständigkeit an Ausstattungsmerkmale zu kontrollieren, sprich vorhandene Klingel, Vorder- und Rücklicht, funktionstüchtige Bremsen etc. Des Weiteren wurde ebenso die Fahrtüchtigkeit der ...

mehr