Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrradkontrollen

Spay (ots)

Am Samstag 6.5.2023 wurde bei schönstem Radwetter im Zeitraum von 12:45 bis 14:15 Uhr in Spay, in Höhe des Campingplatzes, auf dem dortigen Radweg insgesamt 53 Verkehrskontrollen von Fahrrädern/Pedelecs durchgeführt. Hierbei ging es darum, die Fahrräder auf ihre Vollständigkeit an Ausstattungsmerkmale zu kontrollieren, sprich vorhandene Klingel, Vorder- und Rücklicht, funktionstüchtige Bremsen etc. Des Weiteren wurde ebenso die Fahrtüchtigkeit der Fahrradfahrer überprüft. Insgesamt wurden 17 mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Ein primäres Ziel dieser Kontrolle war aber auch, sowohl in einem bürgernahen als auch freundlichen Gespräch, nochmal auf die gegenseitige Rücksichtnahme auf dem gemeinsam genutzten Radweg hinzuweisen, der letztlich von allen Ziel- und Altersgruppen gleichermaßen genutzt werden darf. Aufgrund der großen Beliebtheit an E-Bikes und der somit steigenden Anzahl derer im Straßenverkehr, kommt es leider auch zu einer vermehrten Anzahl an Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Fahrrädern. Hierbei möchte insbesondere die Polizei nochmal daran appellieren, künftig bei jeglicher Fahrradtour, zum eigenen Schutz, den Fahrradhelm zu tragen. Wir wünschen allen weiterhin eine gute und unbeschadete Fahrt.

