POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Andernach (ots)

Am Donnerstag, den 04.05.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in der St. Thomaser-Hohl in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW Polo und einem 125er Motorrad.

Die 24 jährige Fahrzeugführerin des VW Polo wollte an der Ampelanlage von der St. Thomaser-Hohl nach links in die Taubentränke abbiegen. Hierbei übersah sie den 18 jährigen, entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß vom Motorrad geschleudert und kam neben dem VW Polo zum liegen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des VW Polo wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

An der Unfallstelle musste der Verkehr umgeleitet werden. Hierdurch kam es während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen.

