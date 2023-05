POL-PDKO: Vollsperrung der B 413 nach Unfall zwischen zwei LKW

Koblenz (ots) - Sohren- Verkehrsunfall In Sohren kam es am Freitag, den 28.04.2023 gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich zwei Personen leicht verletzten. Der Unfallverursacher übersah den Abbiegevorgang des vorausfahrenden PKW. In Folge dessen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurde ...

mehr