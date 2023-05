POL-PDKO: Bopparder Weinfrühling 2023

Lahnstein (ots) - Am Sonntag, 30.04.2023 kam in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und ca. 19:00 Uhr zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Zwei PKW wurden auf einem Parkplatz in der Johannesstraße zerkratzt und hierdurch nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

