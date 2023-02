Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Maxsain (ots)

Am 19.02.2023 in der Zeit zwischen 19:20 und 19:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf in Maxsain. Der Täter trat an dem PKW beide Außenspiegel ab und es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Fahrzeug war während der Tat vor der Heidehalle in der Heidestraße geparkt, wo eine Karnevalsveranstaltung stattfand. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

