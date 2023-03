Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Zweiradfahrer missachtet Haltezeichen und flüchtet - Zeugen gesucht

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Zweiradfahrer ist am Donnerstag, gegen 17 Uhr, auf der Hochmössinger Ortsdurchfahrt vor einer Polizeistreife geflüchtet. Als die Polizisten einen 20-jährigen Fahrer einer Simson am Ortsende zum Anhalten aufforderten, gab dieser Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Laibäckerstraße, den Grundhofweg und den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Lindenhof. Bei der dabei an den Tag gelegten rücksichtslosen Fahrt gefährdete der Zweiradfahrer zwei entgegenkommende Radfahrer. Auf der Thiervillirstraße und den Straßen "Nestelwasen" und "Im Bletzenfeld" setzte der Mann seine rasante Fahrt fort. In der Pfarrer-Köhler-Straße bog der 20-Jährige scharf nach links ab, fuhr auf einen Gehweg und stürzte. Danach rannte er davon, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung von den Beamten festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. In einer Jackentasche fanden sie Haschisch. Auch war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In einer Klinik musste der 20-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Polizei in Oberndorf die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die durch die Fahrweise des Zweiradfahrers gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

