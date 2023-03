Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall schwer

Tuttlingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Christian-Scheerer-Straße schwer verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr bog ein 28-Jähriger mit einem Mazda MX5 vom Bahnhofsgelände nach links auf die Christian-Scheerer-Straße ein. Hierbei kollidierte der Mann mit einer Honda CBF 125m eines 40-Jährigen, der auf der linken Fahrspur der Christian-Scheerer-Straße in Richtung Möhringen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zweiradfahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Zweirad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei am Mazda auf etwa 3.000 Euro und an der Honda auf rund 1.000 Euro.

