Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vandalismus im Parkhaus "Innenstadt"

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte am Donnerstagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, im Parkhaus "Innenstadt" in der Zeughausstraße begangen haben. Die Täter warfen mehrere Flaschen mit roter Tinte gegen die Wände, Treppen und auf die Böden des Treppenhauses, so dass diese von Parkdeck 1 bis 6 mit Farbe beschmiert wurden. Der durch diesen Vandalismus verursachte Schaden ist der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

