Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall

Spaichingen (ots)

Rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, auf der Kreuzung der Straßen "Dreifaltigkeitsbergstraße / Hindenburgstraße" verursacht hat. Eine 72-jährige Hyundai Getz-Fahrerin war auf der Hindenburgstraße in Richtung August-Hagen-Weg unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallte die Frau mit einem VW Passat eines 47-Jährigen zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Dreifaltigkeitsbergstraße fuhr. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am VW von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell