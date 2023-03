Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer stoßen zusammen

Frau wird leichtverletzt (23.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit einer Leichtverletzten verursacht hat ein Radfahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr auf einem Radweg neben der Landesstraße 173. Ein 58-jähriger "Haibike" Pedelec-Fahrer überholte zwischen Schwenningen und Villingen eine vor ihm radelnde 69-Jährige. Dabei streifte er die Frau, die zu Fall kam und sich am Kopf verletzte. Ein Krankenwagen brachte die Frau, die keinen Schutzhelm trug, in eine Klinik. Der Unfallverursacher stürzte nicht und blieb unverletzt.

