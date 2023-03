Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer gefährdet Gegenverkehr

Polizei sucht Zeugen (23.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Fast mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat am Donnerstag gegen 13 Uhr ein Fahrer eines Mitsubishi Lancer. Ein 69-Jähriger fiel mit diesem Auto einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 5756 zwischen Biesingen und Donaueschingen auf, da er in Schlangenlininen fuhr. Dabei geriet der Mitsubishi mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Autofahrer konnten nur durch schnelle Reaktionen und Ausweichen einen Zusammenstoß vermeiden. Die Polizei konnte den 69-Jährigen in Donaueschingen anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass er Medikamente eingenommen hatte, die seine Fahrtüchtigkeit erheblich einschränkten. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Einziehung des Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei sucht nun Autofahrer, die der Senior durch seine Fahrweise behinderte oder möglicherweise gefährdete. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell