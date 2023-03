Polizeipräsidium Konstanz

Vöhrenbach-Urach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bauernhaus wird Raub der Flammen (23.03.2023)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Großbrand ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag gegen 6 Uhr nach Vöhrenbach-Urach in die Streichenbachstraße. An einem landwirtschaftlichen Gebäudekomplex kam es zu einem Feuer. Dem Bewohnerehepaar im Alter von 62 und 65 Jahren gelang es, insgesamt 15 Rinder aus einem angrenzenden Stall in Sicherheit zu bringen, bevor der Brand das komplette Gebäude zerstörte. Personen kamen nicht zu Schaden. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf rund 500.000 Euro. Die Feuerwehren Vöhrenbach, Furtwangen und Urach unter der Leitung von Kommandant Ralf Heizmann und Helfer des Rettungsdienstes waren mit insgesamt rund 90 Personen am Einsatzort. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

