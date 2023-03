Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz am Schloss - weißen Subaru Forester angefahren - Polizei sucht Zeugen

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, auf dem Parkplatz des Schlosses in der Bachzimmerer Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen dort abgestellten weißen Subaru Forester im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

