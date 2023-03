Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Kältemittelaustritt führt zu Großeinsatz der Rettungskräfte (23.03.2023)

Gottmadingen (ots)

Ein Kältemittelaustritt in einer Firma in der Zeppelinstraße hat am Donnerstagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Bei Arbeiten an einer Wärmepumpe bohrte ein Arbeiter versehentlich eine Leitung an, wodurch mehrere Liter Gas austraten. Die mit rund 50 Mann ausgerückten Wehren aus Gottmadingen und Umgebung, bei denen auch Spezialisten für Gefahrgut im Einsatz waren, räumten das Gelände großflächig und sicherten die Gefahrenstelle. Der 22-jährige Arbeiter blieb nach Untersuchung durch den Rettungsdienst unverletzt. An der Wärmepumpe entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

