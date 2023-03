Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener gerät mit der Polizei aneinander (23.03.2023)

Bräunlingen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr hat ein aggressiver Betrunkener die Polizei in Bräunlingen auf den Plan gerufen. Ein 34-Jähriger geriet in Streit mit einem Nachbarn. Der aggressive und alkoholisierte Mann beleidigte und bedrohte sofort auch die herbeigerufene Polizei. Da er auch durch gutes Zureden nicht zu beruhigen war, nahmen in die Beamten in Gewahrsam, wogegen sich der Betrunkene massiv zur Wehr setzte. Er musste eine Blutprobe abgeben und sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell