Bräunlingen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr hat ein aggressiver Betrunkener die Polizei in Bräunlingen auf den Plan gerufen. Ein 34-Jähriger geriet in Streit mit einem Nachbarn. Der aggressive und alkoholisierte Mann beleidigte und bedrohte sofort auch die herbeigerufene Polizei. Da er auch durch gutes ...

