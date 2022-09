POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Balve (ots) - Durch einen Pflegdienst wurde am Morgen des 30.08 in einem Haus Zum Langenloh eine leblose 70-jährige Frau in ihrem Bett aufgefunden. Der ebenfalls im Haushalt lebende 70-jährige Ehemann gab an, dass er zuvor bereits seine Ehefrau nach dem Aufstehen leblos vorgefunden habe. Im Zuge der ...

mehr