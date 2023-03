Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in einen Toto-Lotto-Laden

Tuttlingen (ots)

Am Freitag, gegen 0.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in die Innenräume eines Toto-Lotto-Ladens in der Stockacher Straße zu gelangen. Die Unbekannten versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und lösten dabei einen Alarm aus. Die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell