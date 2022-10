Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Aufbruch von zwei Pkw an einem Waldparkplatz

Handtasche und Rucksack entwendet

Uedem (ots)

Am Montag (10. Oktober 2022) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Pkw ein, die auf einem Waldparkplatz an der Reichswaldstraße in Uedem abgestellt waren. Sie schlugen die hintere, linke Seitenscheibe eines schwarzen Seat Cupra Ateca ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine schwarze Handtasche mit Geldbörse, Schlüsseln und I-Phone. Außerdem nahmen sie einen gelben Rucksack aus einem weißen Mini, bei dem sie die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Der Rucksack konnte später am Straßenrand aufgefunden werden, jedoch waren Bargeld und Personalausweis daraus entwendet worden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

