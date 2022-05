Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen und Verursacherin nach Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen gesucht

Rudolstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Nachmittag in Rudolstadt werden dringend Zeugen gesucht sowie Hinweise zur unfallverursachenden Radfahrerin erbeten. Kurz nach 15:00 Uhr kam es am Donnerstag im Bereich Am Mühlgraben zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrerinnen. An einer Einmündung beabsichtige eine 14-Jährige mit ihrem Rad (von der Breitscheidstraße kommend) nach links in Richtung Stadtzentrum zu fahren, als aus Richtung Schwarzburger Chaussee eine weitere Fahrradfahrerin kam und mit der 14-Jährigen zusammenstieß. Beide Frauen kamen zu Fall, die vermeintliche Unfallverursacherin entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung oder den Personalienaustausch zu kümmern. Die 14-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und ins Krankenhus gebracht. Bei der gesuchten Radfahrerin, welche möglicherweise mit einem grau-schwarzen E-Bike unterwegs war, soll es sich um eine etwa 40-50 Jahre alte Frau gehandelt haben. Diese hatte blonde, schulterlange, gelockte Haare und war mit einer weißen Bluse bekleidet. Den Aussagen der Geschädigten zufolge, soll sich die Unfallflüchtige nach dem Sturz noch mit einer herannahenden Hundebesitzerin unterhalten haben und sei dann davongefahren. Zum Zwecke der Ermittlungen werden dringend Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Hundeführerin, gesucht. Darüberhinaus werden Hinweise zur Identität der Gesuchten erbeten. Sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang nimmt der Inspektionsdienst in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell