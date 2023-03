POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Mofa-Fahrer mit fast 3 Promille unterwegs

Tuttlingen (ots) - Opfer eines Taschendiebes ist eine Frau am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr, in einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße geworden. Ein Unbekannter klaute einer 59-Jährigen die Handtasche, die sie für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in einer Umkleidekabine liegen ließ. In der Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten der Bestohlenen sowie ein Mobiltelefon. Immer wieder werden ...

