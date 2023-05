Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrräder

Lübz (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrräder in Lübz wurden am Dienstagmorgen zwei Fahrradfahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 44-jährige E-Bike-Fahrer den Busbahnhof im Stiftsweg befahren haben und anschließend an der B 191 mit einer Fahrradfahrerin zusammengeprallt sein. Beide Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich hierbei leicht. Der 44-Jährige wurde anschließend mit Abschürfungen am Knie und Schmerzen am Ellenbogen in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Frau erlitt Abschürfungen im Gesicht. Ihre 4-jährige Tochter, die während des Unfalls in einem an der Fahrradstange befestigten Kinderfahrradsessel saß, blieb augenscheinlich unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell