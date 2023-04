Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Einkaufsmarkt - Polizei nimmt flüchtige Tatverdächtige vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Meinstraße

17.04.2023, 21.55 Uhr

Am Montagabend überfielen ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Börde und ein 19 Jahre alter Mann aus Wolfsburg zwei Verkäuferinnen eines Einzelhandelsgeschäftes in der Meinstraße in Vorsfelde mit Messern und flüchteten mit der erlangten Beute. Die Verkäuferinnen wurden nicht verletzt. Ein Zeuge verhielt sich vorbildlich und verständigte geistesgegenwärtig die Polizei. Kurze Zeit später konnte das Täter-Duo durch eine Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden.

Am späten Montagabend verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zwei ihm verdächtig erscheinende Personen gesehen hatte, die vermummt in ein Geschäft in der Meinstraße gingen.

Noch während des Telefonates bemerkte er, wie die Unbekannten aus dem Einkaufsmarkt fluchtartig in Richtung Schützenplatz liefen. Daraufhin nahm er noch kurz die Verfolgung auf, verlor die Flüchtenden jedoch aus den Augen.

Wie sich beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten am Tatort herausstellte, waren zwei Verkäuferinnnen durch beide maskierte Personen überfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen, bedrohten die Täter unmittelbar nach Betreten des Geschäftes eine Verkäuferin und forderten diese unter Vorhalt von mitgeführten Messern auf, ihnen den Kasseninhalt auszuhändigen.

Der Aufforderung kam die geschockte Verkäuferin nach. Im Anschluss verließen die Täter fluchtartig den Einkaufsmarkt , was von dem Zeugen beobachtet werden konnte.

Mehrere Streifenwagen fahndeten umgehend nach den flüchtigen Tätern. Diese konnten nach wenigen Minuten aufgrund sehr guter Personenbeschreibungen im Bereich der Straße An der Meine Ecke Bruchgartenweg durch eine Streifenbesatzung erkannt und angehalten werden. Bei der Kontrolle und nach einem Abgleich mit Videoaufnahmen vom Tatort erhärtete sich der Verdacht, dass die angetroffenen Personen die flüchtigen Räuber waren. . Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen aus dem Landkreis Börde sowie einen 19-jährigen Wolfsburger. Beide Personen sind polizeilich bereits in Erscheinung getreten

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle in Wolfsburg zugeführt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Ein Antrag auf Haftbefehl wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft nicht gestellt.

Inwieweit die Tatverdächtigen auch für die Raubüberfälle der jüngsten Vergangenheit in Vorsfelde in Frage kommen, ist Gegenstand anhaltender Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell