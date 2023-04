Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorroller gerät nach missglückten Reparaturarbeiten in Brand - Jugendliche Verursacher flüchten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdener Ring

17.04.2023, 18.30 Uhr

Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend im Dresdener Ring an einem Motorroller hantiert, wodurch dieser in Brand geriet und vollständig zerstört wurde. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine Garage über und beschädigte diese. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Montagabend wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr über einen brennenden Roller in einem Garagenhof im Dresdener Ring in Westhagen informiert. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge stand ein Motorroller in Vollbrand. Des Weiteren hatten die Flammen eine Holzfassade einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Garage ebenfalls in Brand gesetzt. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Garagen verhindert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, hielten sich im Laufe des Tages drei Jugendliche im Bereich des Garagenhofes auf und werkelten an einem Motorroller herum. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Reparaturarbeiten nicht sonderlich erfolgreich, so dass beim Starten des Rollers dieser in Brand geriet. Die drei Jugendlichen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Herkunft des Motorrollers ist derzeit noch unbekannt. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen und ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Zeugen, die die Jugendlichen im Bereich der Garagen oder später auf der Flucht gesehen haben beziehungsweise weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissaraiates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

