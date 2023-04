Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW gerät in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Porschestraße

18.04.2023, 01:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag ein PKW auf dem Gelände eines Autohauses in der Helmstedter Porschestraße in Vollbrand. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Flammen und alarmierten daraufhin die Polizei, welche gemeinsam mit der Feuerwehr kurze Zeit später am Brandort erschien. Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer im weiteren Verlauf vollständig löschen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Wie genau es zu dem Brand des Fahrzeugs gekommen ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-521115 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell