POL-DA: Bickenbach: Vandalen suchen Einfamilienhaus heim

Rund 6000 Euro Sachschaden

Bickenbach (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Hartenauer Straße haben am vergangenen Wochenende derzeit noch unbekannte Kriminelle einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter über die Terrassentür des Anwesens am Samstag (28.5.) in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 6.30 Uhr Zugang zu dem aktuell in Renovierung befindlichen Haus verschafft und dort in allen Zimmern das Inventar beschädigt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Da das Haus als Unterbringungsort von Geflüchteten dient und dieser Zweck aktuell als Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Polizeiliche Staatsschutz der südhessischen Polizei mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen betraut. Diese werden in alle Richtungen geführt und dauern derzeit an.

Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

