Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Biebesheim (ots)

Am Montag, den 30.05.2022 gegen 10:00 Uhr wurde auf dem Netto- Parkplatz (Heidelberger Straße 32) ein weißer Toyota Corolla an der Fahrzeugfront beschädigt. Vermutlich wurde dieser Toyota beim Ein.- und/oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das entsprechende Fahrzeug und/oder den Unfallverursacher bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Rufnummer: 06258/9343-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell