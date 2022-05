Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Imbisswagen aufgebrochen - Kripo ermittelt

Michelstadt (ots)

Ein Imbisswagen, der üblicherweise auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Walther-Rathenau-Allee steht, ist am Wochenende (28. - 30.05.) ins Visier von Kriminellen geraten. Bei der Anlieferung von frischen Lebensmitteln ist am frühen Montagmorgen der Aufbruch festgestellt worden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. An dem Verkaufswagen ist ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten des K 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell